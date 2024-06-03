仙拿携艾卡華斯闖法網8強　一姐創最快贏波紀錄

意大利超新星仙拿周一（3日）在法網先落後一盤的情況下，以3比1反勝東道主球手慕迪，晉級男單8強，距離爭取「世一」之位再走近一步，下仗將面對世界排名第10的保加利亞名將迪米杜夫，力爭闖關。至於世界「一姐」施華德在女單速戰速決，僅花40分鐘血洗對手，並創下個人生涯最快贏波紀錄。

目前男單世界「2哥」兼應屆澳網盟主仙拿，面對左撇子慕迪在首盤未太適應，以2比6先失一盤，其後迅速調整狀態，重拾回自己的節奏，從底線開始展現其穩定性，他似乎並沒有被主場球迷為對方打氣的氣氛所困擾，並作出反擊下以6比3、6比2、6比1連贏3盤，在2小時41分鐘内以盤數3比1晉級8強。

仙拿賽後不忘稱讚對手：「這場比賽對我來説很艱難，他和我大多數的對手打得不一樣，他也是一名左撇子球手，我很少和這類選手打比賽，他在首盤打得非常出色，狀態比我好太多，所以我必須稍微調整一下，很高興策略能成功並贏下比賽進入下一輪。」這是他今年第32場巡迴賽的勝利，同時也保持着今季在大滿貫賽事上的不敗紀錄，繼續逼近祖高域的「世一」席位；而衛冕的祖高域必須至少躋身決賽賽才有機會保持「一哥」位置。不過，下仗面對經驗豐富的迪米杜夫，將是他今屆巴黎之旅的一個考驗。

另邊廂，西班牙小天王艾卡華斯亦以6比3、6比3、6比1，直落3盤橫掃21號種子的加拿大球手艾里阿森(Felix Auger Aliasime)，連續3年法網及生涯第8次闖入大滿貫8強，下仗迎來希臘9號種子西西帕斯，令人期待。

至於爭取衞冕女單后冠的施華德，愈戰愈勇，以直落兩盤6比0血洗俄羅斯的波達保娃，這也是繼名宿莎芭天妮及皮雅絲後，第三位在法網連續兩年「零封」對手的女將，而施華德全場僅花40分鐘晉級，創下她生涯最快贏波的時間；下仗將與5號種子捷克的禾杜蘇娃爭逐4強席位。