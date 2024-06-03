德國例搶韁半場多波入

另一場焦點熱身賽，德國主場迎戰烏克蘭。兩隊都要為嚟緊歐國盃備戰，德國主場例必搶攻，烏克蘭亦有一定還擊能力，隨時一開波即駁火，半場實多波入。（Now 633及630周二凌晨2時45分直播）

德國仍有啱啱踢完歐聯決賽嘅4名球員未歸隊，包括皇馬嘅卻奧斯同魯迪格兩位正選鐵膽。正好畀機會主帥拿高斯文趁機試陣，拜仁新星阿歷山大柏夫洛域、同兩位「陪練新仔」古達及洛高列斯，都大機會作處子登場，「拿高Sir」一向崇尚進攻，加上佢哋係今屆歐國盃主辦國，想喺主場球迷面前上演一屆精彩嘅足球盛宴，必定藉「拍跳」演練進攻，睇番德國近8次主場出擊，有6次半場開2球或以上，踢法非常搶韁。

另邊廂，烏克蘭亦唔係善男信女，各項賽事已保持11場不敗，對手包括英格蘭、意大利同法國等勁旅，唔講得笑，不過首席門將盧連因患乙型流感，雖然已經康復，但仍然錯過啱啱歐聯決賽為皇馬披甲，今仗亦唔會趕得切上陣，對防守有一定影響。翻查紀錄，雙方近7次碰頭，德國錄得4勝3和未輸過之餘，全部都喺上半場入到波，其中5次半場開2球或以上，預計大家一開波就嚟料，半場實多波入。

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