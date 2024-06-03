世盃外　首隨大港腳操練　盧比度、馬希偉勁開心

為備戰周四（7日）對伊朗的世盃外圍賽，香港男子足球代表隊周一（3日）下午在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。當中客串助教的東方主教練盧比度（Chino）、東方小將馬希偉（Timmy），更同樣首度隨港隊訓練，兩人受訪時直言相當開心。

是日23名球員，包括一班效力中國聯賽外流兵，以及剛為東方、深水埗出戰「足總盃」決賽的球員，連同早前獲足總邀請客串助教的東方主教練盧比度皆有現身。然而天氣不穩，一直下起大雨，球員顯得相當吃力，訓練維持約一個半小時便結束。收操後盧比度及馬希偉兩位，首次隨港隊訓練的職球員自然成為焦點，其中Chino直言感覺不俗：「能夠穿上港隊球衣係我嘅榮幸，絕對屬於夢想成真，港隊隊徽將會係我下個紋身。同埋好開心見番一啲前東方球員，好似『茹子』（茹子楠）、『孫銘』（孫銘謙），已經好耐冇見佢哋，練波前都傾咗好耐偈。」

而年僅20歲的東方翼鋒馬希偉，則對獲列入決選名單感到驚訝，又稱訓練時有一定壓力：「可能球會都仲有啲年輕球員喺到，但香港隊全部都係最頂尖嘅球員，好彩有球會教練盧比度喺到鎮定啲，有咩可以直接問佢。今日練得都算唔錯，但可以表現得更好。」Timmy續指會好好珍惜今次機會，在訓練時盡力表現自己，以爭取鬥伊朗時獲得上陣時間，以及在未來繼續入選港隊。

至於港隊今次鬥伊朗雖缺少多名主力，惟暫代主教練盧斯爾卻認為問題不大，又希望一班年青球員可以盡力證明自己：「我當然知道艾華頓依啲球員有質素，但佢哋各自有好多因素而缺陣，同時Jesse（余在言）、『Fat Gor』（林衍廷）等又因為冇球會合約踢唔到，好彩艾里奧同球會續左約。無錯我係好掛住佢哋，但我唔會花時間抱怨。」除此之外，盧斯爾又不忘大讚馬希偉、杜俊暉，兩名首次躋身「大港腳」的年輕球員：「非常好，兩個速度都好快，能夠為球隊注入能量，尤其Anthony（杜俊暉）仲要喺歐洲踢開波，好開心見到佢哋加入。」提到Chino突然獲加入教練團，盧斯爾則直言不屬於自己的決定：「我都係上星期五先知，但佢加入教練團係好事嚟，始終多個人多對眼，要同時面對咁多名球員唔容易。」