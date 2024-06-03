字母哥將為希臘籃球國家隊披甲　爭上巴黎奧運列車

巴黎奧運五人制籃球男子組共設12個名額，目前已有8支國家隊獲資格，包括美國、法國、加拿大、日本、澳洲、德國、塞爾維亞和南蘇丹，其餘4隊將於7月初的奧運外圍賽中產生。外圍賽共24支國家隊參加，平均分成4個賽區，每個賽區只限1個出線名額。

外圍賽隊伍中的希臘是歐洲傳統籃球強國之一，但自2008年以來就沒有出現在奧運賽場上。他們在2023年FIBA籃球世界盃小組賽次圈失利，因此未能自動獲得今屆奧運的參賽資格。

今次奧運外圍賽其中的一個賽區由希臘主辦，希臘國家隊主教練Vassilis Spanoulis周一（3日）透露，NBA公鹿隊的兩届常規賽MVP球星安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)將代表希臘參加外圍賽。由「字母哥」領軍的希臘將會與坐擁當錫(Luka Dončić)的斯洛文尼亞和唐斯(Karl-Anthony Towns)的多明尼加等勁旅爭奪唯一踏上奧運列車的門票。

今年是「字母哥」征戰NBA的第11個賽季，被譽為「希臘怪物」的他為公鹿隊出戰72場比賽，場均可得30.4分、11.5個籃板、6.5次助攻、1.2次抄截和1.1次封阻。他連續第8次入選全明星賽，並連續第6次入選NBA最佳一陣。顯而易見，他所擁有的硬實力能為希臘國家隊帶來巨大優勢。惟他在今年4月初拉傷左小腿比目魚肌，錯過季後賽首輪對陣溜馬的系列賽，最終公鹿以2比4遭淘汰出局。

至於美國男籃在巴黎奧運處於C組，將與有祖傑(Nikola Jokić)領軍的塞爾維亞、南蘇丹及入圍賽中的波多黎各賽區勝者爭出線。而美國隊將於7月初在拉斯維加斯展開磨合訓練營及訓練賽，並將於7月28日正式進行首場比賽對陣塞爾維亞。