【官宣】麥巴比簽約5年　皇馬組銀河級鋒線

千呼萬喚，「新球王」基利安麥巴比正式加盟皇家馬德里！2日前贏得歐聯冠軍嘅皇馬，周二(4日)凌晨宣布同法國前鋒麥巴比簽約5年，雖然佢係以自由身加盟，但皇馬將畀佢超過1億歐元簽字費。皇馬本身已有祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯，再加埋麥巴比同巴西天才前鋒恩迪克，打造「銀河級」夢幻鋒線！

麥巴比上月宣布夏天約滿後，將結束7年巴黎聖日耳門(PSG)生涯，佢會轉投皇馬係公開嘅秘密，不過皇馬周二官方宣布嗰陣，仍然引起大批球迷關注令官網「死機」。據報麥巴比簽約5年，年薪雖然由喺PSG嘅2,500萬歐元大幅減至1,500萬歐元，但仍然係皇馬最高薪球員，而且仲會分5年得到1億歐元簽字費，以及保留8成肖像權收入。

麥巴比於官宣後，喺社交網貼出佢細個着住皇馬外套，到訪皇馬基地兼同偶像C朗拿度見面照片，佢話：「夢想成真！好開心同好榮幸加盟我嘅夢想球會，冇人會明白我依家有幾興奮，心急想同球迷見面，多謝大家支持，皇馬加油！」C朗隨後亦喺社交網回應：「依家輪到我做觀眾，期待見到你燃亮巴拿貝球場！」

皇馬曾經打造由朗拿度、施丹、費高、碧咸、卡路士同奧雲嘅「6條煙」經典，被譽為球壇「銀河艦隊」；之後亦有賓施馬、加里夫巴利同C朗拿度嘅「BBC鋒線」；今次25歲嘅麥巴比加盟，同本身嘅雲尼斯奧斯(23歲)、祖迪比寧咸(20歲)、洛迪高高斯(23歲)、艾達古拿(19歲)合作，加上即將歸隊嘅巴西17歲國腳恩迪克，呢條超年輕攻擊線被睇好將出產多位未來「金球獎」得主，令人非常期待。