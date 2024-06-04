祖高域苦戰五盤迎370場勝創紀錄　將鬥魯特遇考驗

上屆盟主「世一」祖高域在法網的爭標路愈來愈難行，周一（3日）在男單第4圈一度「跣」到令傷勢加劇，終於苦戰五盤才淘汰阿根廷的錫倫多奴(Francisco Cerundolo)，他賽後坦言很難確定以最佳狀態出戰餘下賽事。

37歲的塞爾維亞球王繼日前打到凌晨3點對體力消耗後，周一與23號種子的阿根廷名將錫倫多奴進行了馬拉松式的比併，第二盤一度拉傷需要醫療暫停，結果祖高域以6比1、5比7、3比6、7比5、6比3險勝闖關，結束歷時4小時39分鐘對身心的考驗。

這是祖高域生涯第370場大滿貫的勝仗，超越了瑞士傳奇費達拿的戰績，成為歷史第一；這位三屆法網冠軍賽後坦言:「我沒有計算自己贏了幾多場。」對於比賽中曾多次要求醫療暫停，並需要服用止痛藥，他稱:「幾星期以來，我的右膝有輕微不適，而較晚完成（比賽）對睡眠及生理恢復沒有太大幫助...然後我滑倒到，這是我最多次滑到的一次，這影響了膝蓋，開始感到疼痛，我繼續比賽的原因，是想看看止痛藥是否有作用。」

祖高域躋身8強後將遇上挪威名將兼7號種子的魯特，這正是上屆法網的決賽翻版，「其中一個問題是我自己都不清楚是否應該繼續，我不知道明天會發生何時，我也希望可以落場比賽。」至於魯特是以7比6(8比6)、3比6、6比4、6比2淘汰12號種子美國的富斯晉級。