比莉絲歷史性9奪全美全能冠軍　劍指巴黎

擁有7面奧運獎牌的美國體操女王比莉絲，周日(2日)在美國全國體操錦標賽，歷史性第9度贏得女子全能后冠，在下月的巴黎奧運前給人留下深刻印象。

曾一度因心理健康問題休戰兩年的比莉絲，去年復出並劍指今夏7月的巴黎奧運，這位奧運4牌得主在美國全國賽仍保持強勢，以119.750分贏得全能冠軍，以接近6分擊敗亞軍的芭莉(113.850分)，季軍是迪絲露（110.800分）。

27歲的比莉絲賽後表示:「我已盡力去做，感覺舒適及自信，希望能夠參加奧運選拔賽，甚至下一步是巴黎。」比莉絲去年已刷新歷史，成為全美賽「8冠后」(2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2023)，今屆再擴大紀錄。

此外，她更打破了60.000分的成績，這是她自2021年美國奧運選拔賽後的首次，而跟她在早一天的個人項目上成績相比更見進步。至於衞冕奧運全能金牌的蘇妮莎‧李，自2020東京奧運奪金後首次完成4個項目的比賽，而最終她獲得110.650分，位列全能項目第4。

全國賽是美國體操運動員在6月下旬奧運選拔前的最後一個比賽，參加2024年巴黎奧運的女團代表將在選拔賽後確定，而選拔賽的全能冠軍將自動入選。