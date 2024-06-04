ITTF台北市殘疾人乒乓賽　港隊獲1金4銀4銅

港隊在台北比賽豐收。(相片由中國香港傷殘人士體育協會提供)

ITTF台北市殘疾人兵乓球公開賽已經圓滿結束！港隊於是次賽事一共奪得一金四銀四銅佳績。

女子單打賽方面，王愉程及焦瑾珊於女子WS6-7級單打包辦金、銀牌。男子組方面，林嘉偉亦於男子MS8級單打獲得一面銀牌，他亦夥拍澳洲球手HUSSAINI Yaser於男子MD14級雙打奪得銀牌。

至於唐志勇及唐志銘就於男子MS6-7級單打分別奪得銀牌及銅牌。在男子MD14級雙打賽事中，唐志銘/關智謙及唐志勇/Kim Teak Kon(韓國球手)兩對組合一同獲得銅牌。而混合XD14-20級雙打賽事中，唐志銘/王愉程的組合亦贏得一面銅牌。

港隊成績如下:

女子WS6-7級單打

#王愉程 - 金牌

#焦瑾珊 - 銀牌

男子MS6-7級單打

#唐志勇 - 銀牌

#唐志銘 - 銅牌

男子MS8級單打

#林嘉偉 - 銀牌

男子MD14級雙打

#林嘉偉 HUSSAINI Yaser-銀牌

#唐志銘 #關智謙 - 銅牌

#唐志勇 KIM Teak Kon - 銅牌

混合XD14-20級雙打

#唐志銘 #王愉程 - 銅牌