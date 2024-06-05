黯然退出法網　祖高域右膝受傷「我傾出了所有」

人無事至可以做世界冠軍！這金句正切合追尋法網衞冕的「世一」球王祖高域身上。37歲的他克服了敵人的挑戰，卻敵不過自身的傷患，儘管16強苦戰反勝阿根廷的錫倫多奴，但亦令右膝受傷，經一天觀察及與團隊商量後，終決定忍痛退出今屆賽事，他在感人的退賽宣言中表示，自己用盡整個心去比賽，傾盡了所有，可惜無法再戰下去了。

塞爾維亞球王祖高域在男單第4圈比賽中跣倒，令傷勢加劇，他賽後接受MRI磁力共振掃描後，發現其右膝的內側半月板撕裂，眼前已沒有選擇，「我真的很傷心地宣布，我要離開羅蘭加洛斯，」他說：「我消耗了整個心去比賽，也傾盡了所有一切在昨天的比賽中，但由於內側半月板撕裂了，我才作出退賽這艱難的決定。」

雖然祖高域贏得了生涯第370場大滿貫勝利，成功超越了瑞士傳奇費達拿的戰績，成為歷史第一，不過卻付上代價，這令他追趕個人第25項大滿貫的心願要暫時擱置，刻下他要集中精神治療傷患。「祝福眾球手們，好好完成本周的賽事，多謝球迷，希望很快和大家見面。」原本8強對陣祖高域的挪威球手魯特，將兵不血刃提前躋身4強。

另外，人氣球手意大利的仙拿則於周二的8強賽中，以6比2、6比4及7比6(7比3)淘汰迪米杜夫，向冠軍邁進一步。