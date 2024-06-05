C朗缺陣　般費轟入世界波做葡萄牙英雄

周三(5日)凌晨國際熱身賽，葡萄牙收起巨星C朗，仍然主場以4比2擊敗芬蘭，中場般奴費南迪斯成為主角，後備上陣梅開二度，包括遠射入世界波，證明其作用更勝C朗，葡萄牙爭奪今屆歐國盃錦標，呢位曼聯隊長扮演關鍵角色。

葡萄牙主帥馬天尼斯今仗旨在試陣，39歲前鋒C朗及41歲中堅比比並冇披甲，般奴費南迪斯做後備，由迪亞高祖達、拉菲爾利亞奧、法蘭斯高干斯卡奧組成鋒線，仍然佔上風。開賽17分鐘，中堅魯賓戴亞斯頂入角球打開紀錄，上半場補時，迪亞高祖達主射入12碼，領先2球入更衣室。

換邊之後，葡萄牙作出多個調動，包括換入般奴費南迪斯，呢位29歲紅魔鬼球星55分鐘，喺禁區外遠射入網。芬蘭一度由34歲老將迪姆普基入2球，追至2比3，但般奴費南迪斯再建一功，協助葡萄牙鎖定4比2勝局。

葡萄牙下場熱身賽將於周日(9日)凌晨對克羅地亞，屆時C朗應該有望復出，為出戰今屆歐國盃做準備。葡萄牙抽入歐國盃F組，同組對手有捷克、格魯吉亞、土耳其，首戰將於6月19日凌晨對捷克。