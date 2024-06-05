曼城惡人先告狀　反控英超歧視「油資球會」

曼城上年2月被英超賽會控告財務違規，涉及115條罪狀，將於11月展開聆訊，一旦罪成「藍月亮」將面臨扣分，甚至踢出英超等處分。根據英國《泰晤士報》爆料，曼城決定先下手為強，向英超賽會採取法律行動，控告對方針對及歧視「油資球會」，包括「關聯交易」條例有違法律原則。據悉曼城希望借推翻有關規例，創造成功案例，從而增加打甩財務違規嘅勝算。

曼城制定一份165頁法律文件，聲稱球會受到英超制度逼害，指賽會決策過程，只需三份二球會投票通過，就可以改變規例，「藍月亮」認為呢個制度損害少數球會利益，特別指出英超引入「關聯交易」條例，旨在針對曼城、紐卡素等由中東財團擁有嘅「油資球會」，並唔合理，其他球會支持引入該條例，只因要阻止曼城取得成功。

沙特阿拉伯主權基金2021年收購紐卡素之後，英超訂立「關聯交易」新規則，球會進行商業交易時，必須證明交易符合「公平市場價值」，防止由「國家力量」撐腰嘅球會獲得大量注資，以本傷人。

曼城亦不滿進行商業贊助談判時，相比起倫敦球會，英格蘭北方球會處於不利位置，因為倫敦球會可以對門票有更高定價權。曼城提出嘅控訴由今個月開始展開聆訊，另外19間英超球會都會作供，《泰晤士報》指目前有10至15間球會支持英超訂定有關規例，僅1間球會撐曼城，恐怕「藍月亮」好大機會敗訴。