仙拿取代祖高域成網壇新「一哥」 　意大利第1人

後浪推前浪、網壇新王即將登基！隨着塞爾維亞球王祖高域宣布因傷放棄衞冕法網，22歲超新星仙拿成功闖入男單4強後，在下周將取代成為世界新「一哥」，這也是史上首位登上網壇之巔的意大利人。

近年表現突出的仙拿，本年初已攀升至世界第4，繼而奪走澳網贏得生涯首個大滿貫錦標，以及捧走屬ATP1000級賽事的邁阿密大師賽，再加上連續在印第安威爾斯及蒙地卡羅躋身4強，排名持續向上。

仙拿周二（4日）在法網以直落三盤6比2、6比4、7比6擊敗保加利亞名將迪米杜夫，強勢闖入準決賽，大會已即場宣布他成為「世一」的喜訊，並迎來在場球迷熱烈的掌聲祝賀，仙拿帶着害羞的笑容表示:「我應該說什麼？首先，能成為世界第一相信是我們每一位球員的夢想，但另一方面，我對於祖高域的退賽感到遺憾，希望他能盡快康復。」

這位意大利年輕球手，今年已為其國家締造了多項歷史，當中包括贏得澳網，而目前他仍保持着今年在大滿貫賽事中的不敗紀錄；仙拿是網球史上第29位登上世界排名第1的球員，他由2018年世界排名551位，翌年已躋身Top100，7年間如火箭般登上世界高峰，而過去52周他錄得對戰世界前10球員迎來14勝3負的紀錄，當中包括贏祖高域(3次)、艾卡華斯(1次)及麥維迪夫(5次)。

準「1哥」在法網將迎老友兼強敵艾卡華斯，爭逐決賽席位，試圖染指個人第二個大滿貫錦標。矢志首嚐法網錦標的西班牙小天王艾卡華斯，是以6比3、7比6(7比3)、6比4淘汰希臘名將西西帕斯，連續兩年躋身4強。

至於另一場男單準決賽，由德國名將沙華列夫對戰因祖高域退賽不戰而勝的上屆亞軍魯特，兩場四強大戰都令人期待。女單方面，「世一」波蘭的施華德與美國的歌莉嘉芙，率先躋身4強。