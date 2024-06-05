李玨穎奪非洲柔道賽銅牌　惟無緣巴黎奧運

香港柔道好手李玨穎，周二（4日）在摩洛哥馬拉喀什舉行的非洲公開賽，經過一輪激戰後獲得男子81公斤以下級別銅牌。

24歲的李玨穎在該級別先在小組分別擊敗摩洛哥及希臘選手出線，贏三場「一本」躋身4強，惟面對世錦賽青年冠軍摩爾多瓦的拿迪薛夫(Mihail Latisev)輸兩個「半分」跌落銅牌戰爭逐，最終擊敗摩洛哥的積巴連（Adam Jabrane）獲得季席。

港隊是次派出12位運動員參賽，當中包括要爭取奧運積分的王嘉莉，然而李玨穎今仗雖然也成功取得奧運積分，但其累積分數上仍難超越世界排名入圍奧運的亞洲男子最後一名運動員，意味着他已無緣取得巴黎奧運資格，加上奧運「截數」前已無比賽，香港柔道隊今屆應該只有女將王嘉莉可以取得巴黎奧運入場券。

巴黎奧運柔道項目的入圍運動員名單，本月將作最後落實，而爭逐資格的賽期將於本月23日截止。今屆項目設男、女子各7項及混合項目，共產生15面金牌，而香港女將王嘉莉將會爭逐48公斤以下級別，這也是繼1996年巫靜惠之後，時隔28年港隊再有柔道女將踏上奧運舞台。柔道項目比賽將於7月27日至8月3日舉行。