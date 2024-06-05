牙買加新星沙維爾跑出今年最快　美國心慌慌

距離巴黎奧運仲有一個月，牙買加短跑新星沙維爾令人眼前一亮，日前在家鄉舉行的牙買加大獎賽擊敗美國的世界冠軍尼拿斯，巴黎奧運百米飛人大戰讓人期待。

23歲的沙維爾(Oblique Seville)在100米決賽跑出9秒82奪冠，將個人最佳成績（9秒86）再突破，同時這也是今年世界最好時間，這個成績也是牙買加歷史第6人兼世界歷史並列第14人造到。今仗屈居亞軍的美國飛人尼拿斯，以9秒85衝線，他賽後不服氣地在社交平台帖上相片，並寫着「好的，我會記住的！沙維爾，巴黎見。」

隨着傳奇飛人保特退役，牙買加的跑手似乎已能順利「接棒」，今屆巴黎奧運組成強勁團隊，力爭在個人及接力項目上衝擊金牌。今仗表現驚人的沙維爾，身高僅1米70，屬於一個矮細的跑手，相比於尼拿斯(1米80)及傳奇明星保特(1米95)擁有高挑身材，但沙維爾的特點不一樣，雖是個子小，但啟動速度快，步頻非常快，甚至在衝線前看到他還有留力。

尼拿斯是目前世界排名第1的短跑選手，去年他在世錦賽包攬男子100及200米金牌，並協助美國贏得4X100米接力冠軍，下月巴黎奧運的「美牙火併」一觸即發!