NBA冠軍獎盃來港展覽　Now、Viu直播總決賽大戰

NBA總決賽周五（7日）展開激戰，為讓球迷感受來自NBA的熱情和榮耀，由即日起至6月9日，NBA總冠軍獎盃巡迴至香港旺角展出，球迷可免費到場近距離欣賞這座象徵籃球界最高榮譽的獎盃。此外，NowTV641台和ViuTV99台將全程直播總決賽所有場次。

NBA總冠軍獎盃—歐布萊恩冠軍獎盃(Larry O'Brien Championship Trophy)曾於2022年進行翻新，高25.5吋、重達29磅，並由925純銀鍍24k黃金製成，前傾的籃球和獎盃造型代表NBA對未來的展望。底座部分一改以往的方形設計，由兩層圓盤取代，上層圓盤雕刻歷年來75個NBA總冠軍隊名，下層則預留充足空間，等待未來的25個NBA總冠軍將其填滿，迎接NBA成立一百周年。

總決賽首場塞爾特人主場對陣獨行俠將於周五（7日）早上8時30分開戰，NowTV 641台和ViuTV 99台全程直播比賽，讓球迷實時見證頂尖比拼，為喜愛的球隊加油打氣！

NBA冠軍獎盃展出詳情：

日期： 2024年6月4、5及7至9日

時間： 上午10時半至晚上9時半

地點： 旺角西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下8號舖csl.專門店