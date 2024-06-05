練定進攻破密集防線　西班牙半大有道理

國際熱身賽輪到西班牙登場，喺主場迎戰安道爾。今場強弱懸殊，「狂牛兵團」可以盡情數胡，練吓進攻戰術同點樣攻破對方密集防線， 預計戰況一面倒，睇好佢哋上半場就數到幾球，1.5球半場大有計。（Now 618周四凌晨3時30分直播）

「狂牛」主帥富安迪喺早前點兵揀咗29人初選名單，今季西甲、歐聯同西超盃「3冠王」皇家馬德里竟然只得3人入選，佢哋就係祖斯奴、丹尼爾卡華積同拿祖費南迪斯，最大爭議係竟然唔揀盧卡斯華斯基斯，反而巴塞隆拿同皇家蘇斯達各有5人入選。一份咁有爭議嘅名單，如果今場大炒唔到安道爾，富安迪肯定會做箭靶，所以相信西班牙今場唔會留手，全力進攻。

既然領隊咁重視「巴塞幫」，幾位巴塞球員今場都會肩負重任，耶馬、費倫托利斯、柏迪、費明同古巴斯都會全力搏殺，皇馬3子因為剛踢完歐聯決賽，今場唔會上陣，預計貝迪斯射手艾約斯佩雷斯，皇家蘇斯達孖寶奧耶沙巴爾同蘇比文迪都會落場，爭取表現。

安道爾對上一次同西班牙交手已經係20年前，結果淨吞4蛋，近年佢哋對英格蘭同葡萄牙等歐洲一線球隊，都以大比數落敗，加上西班牙近4場半場3次開2球或以上，估計「狂牛」一開波就搶，安道爾必定做炮灰，半場輸2至3粒唔出奇，半場大捧得過。

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