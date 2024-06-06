麥巴比弗爆！創造3球率法國大勝

日前宣布加盟皇家馬德里嘅基利安麥巴比，依家正專注為法國備戰歐國盃，周四(6日)凌晨熱身賽展示弗爆狀態，交出1射2傳包辦3個入波，率領法國主場3比0大破盧森堡，並且超越施丹、亨利2大傳奇嘅助攻紀錄，領隊迪甘斯賽後大讚佢係法國嘅「神奇領袖」。

法國夏天熱身賽第1擊，啱啱轉投皇馬人氣爆燈嘅麥巴比正選上陣，佢嘅表現非常活躍，早段左路傳中畀基沙文射中柱，43分鐘麥巴比左路殺落底線傳中，高路梅安尼接應頂入；下半場繼續係麥巴比玩晒，70分鐘助攻約拿芬卡拉奧斯轟入世界波，完場前5分鐘再接應巴高拿傳送射入，個人創造3個入球。

麥巴比今場交出2次助攻後，國家隊累積28次助攻，超越施丹同亨利(各26次)升上歷史助攻榜第2位，僅次於30次助攻嘅基沙文。迪甘斯賽後表示：「麥巴比係神奇領袖！佢嘅身體唔習慣今季喺巴黎聖日耳門得咁少上陣時間，所以佢想做晒所有嘢嚟填補。」

對於法國嘅狀態，迪甘斯亦好滿意：「今場係好好嘅演練，我哋唔會太興奮，有部份位置需要再調整，進攻上面我哋有好多元化。」前鋒基奧特今場後備上陣，以37歲249日之齡成為法國史上最老上陣球員。法國周一(10日)凌晨會約戰加拿大，作為決賽周前最後一場熱身賽。