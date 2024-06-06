NBA總決賽前瞻　「綠軍」激戰獨行俠爭寫歷史

NBA總決賽周五（7日）進行系列賽首戰，由東岸龍頭塞爾特人對西岸5號種子獨行俠，頂峰激戰將一觸即發。

塞爾特人繼續由達頓(Jayson Tatum)、謝倫布朗(Jaylen Brown)和戴歷韋特(Derrick White)領軍，更加入2021年公鹿奪冠功臣之一的賀列地(Jrue Holiday)，「綠軍」以此陣容於今季打出64勝18負的聯盟最佳戰績，以東岸龍頭身份打入季後賽；並以12勝2負的成績連挫熱火、騎士和溜馬，主宰比賽輕鬆贏得東岸冠軍，繼2022年再次殺入總決賽，這也是塞爾特人隊史第23次進入總決賽。他們距離隊史第18冠只剩下4場勝利，這將是NBA的歷史新紀錄。

塞爾特人是一支季後賽經驗豐富的球隊，在過去的8個賽季，他們6次進入東岸決賽，更是在過去3年中第2次殺入總決賽。值得一提的是，「綠軍」主力球員之一的普辛基斯(Kristaps Porzingis)在季後賽首輪對戰熱火的第4場比賽因小腿拉傷缺席了至今的所有比賽，若他在總決賽傷愈復出，相信無論是在進攻或是防守上都會對獨行俠帶來不少壓力。惟普辛基斯的傷勢現仍未能確定會否容許他站上總決賽舞台，但他仍期待能上場為球隊作貢獻：「到目前為止，我們做了很多工作，來完成恢復比賽所需的一切。我認為如果醫生對我的狀態沒完全把握，他們就不會同意我上場，但我相信總會有時間來讓我變得更好。」

獨行俠以「歐洲天才」當錫(Luka Dončić)單核建隊6年，所行道路一直崎嶇不平，儘管上賽季中期交易來頂級控衛艾榮(Kyrie Irving)，但這支球隊整季只贏了38場比賽，無緣季後賽。今季獨行俠的總決賽之旅讓很多人感到意外，他們本季開局不穩定，直至季中交易期換來華盛頓(P.J. Washington)和加霍(Daniel Gafford)，2月才有所起色，常規賽以50勝32負的成績成為西岸第5種子躋身季後賽，其後勇挫快艇、雷霆和木狼奪得西冠，自2011年以來首次殺入總決賽。他們有機會成為首個以5號種子獲得NBA總冠軍的球隊。

獨行俠在很大程度上依賴他們充滿活力的後場雙星組合—當錫和艾榮。惟當家球星當錫一直在季後賽期間面臨傷病難題，恐怕總決賽前的短時間休息無法幫助他完全康復。不過，隨著季中加入的華盛頓和加霍的神勇發揮，以及新秀萊弗利二世(Dereck Lively II)的搶眼表現，獨行俠展現出韌性和爭冠的無限可能，相信他們已經做好準備迎接硬仗。

ESPN分析師、前NBA球員列迪克(JJ Redick)指出：「當錫的實力可能會改變改變一場比賽的走向，也可能在一場比賽中改變。」當錫會在比賽中盡可能找到他想要單打的對手，而他季後賽的表現亦證明了在這方面經常會取得成功，而塞爾特人能否讓他的持球組織進攻變得困難是勝負的關鍵。

此外，兩邊的主教練都是首次率隊打入總決賽，這亦會成為總決賽的看點之一。塞爾特人的主帥Joe Mazzulla是自1969年標羅素(Bill Russell)以來進入總決賽最年輕的教練，而獨行俠的傑特在球隊的第2個賽季便領軍殺入總決賽。傑特對於外界從質疑到肯定，他表示自己原本就無須證明什麼，「我知道如何獲勝」，他說：「身為教練，我一直都在盡我的職責。去年面對很多棘手的難題，相信在接下來的系列賽也會如此，不過我會給出答案。」