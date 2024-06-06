德國紐布靈24小時賽　區天駿獲GT組冠軍

香港賽車運動員區天駿（Antares Au）再度揚威海外，成為首位奪得著名德國紐布靈24小時耐力賽（24H Nurburgring）GT組別勝利的香港車手，他於SP9 Pro-Am組別中奪得冠軍，全場共127部賽車中以第9名完成賽事。

Antares與隊友一同駕駛的24號保時捷911 GT3 R(992)戰車，於排位賽時已獲組別頭位資格，由全場第12名起步。正賽開始後，他們大部分時間在三甲位置爭奪，在惡劣天氣下重返頭位。其後比賽因濃霧暫停和縮短，原定24小時的比賽，最終只達9小時57分鐘（共50圈），是這賽事52屆以來最短的一屆。

區天駿與三名隊友， Patric Niederhauser（瑞士）， Patrick Kolb（德國），及 Indy Dontje（荷蘭）在惡劣天氣下憑穩定表現和零犯錯，把Lionspeed GP車隊24號戰車帶上組別冠軍席位，並獲得全場第9位的優異成績。

別名為「綠色地獄」的德國紐布靈北環（Nurburgring Nordschleife），長達25多公里，四人組合在周五的排位賽成功獲得Pro-Am組別頭位資格，全場排名第12位起步。

正賽於周六在半乾濕天氣開始，當地晚上因賽道能見度太低出示紅旗暫停比賽，紅旗一直持續到翌日下午，長達14小時，為紐布靈24小時賽歷史上最長的紅旗之一。周日下午1時30分，賽事在安全車的帶領下重新啟動，安全車領航5圈後，賽道部分路段能見度仍然嚴峻，大會最終決定提前終止比賽，這亦是賽事52屆以來首次提早完賽作結。

儘管比賽時間被縮短，區天駿仍高興能登上頒獎台首位，獲得SP9 Pro-Am組別冠軍。同時，Antares亦贏得洲際GT挑戰賽（Intercontinental GT Challenge）獨立盃分站冠軍。由於本次分站完成少於原定賽程之半，Antares只獲得半積分，即12.5分。

區天駿表示：「紐布靈24小時賽以複雜性和難度見稱，車手們大都望而生畏。要參加這比賽，需事先考取專屬的紐布靈比賽執照，由此可見這賽事特殊之處。儘管我們四月開始準備這比賽，老實說，我對這次比賽真不敢抱望，因為這是我第一次出戰紐布靈24小時，跑山路賽道的經驗更是個零。大家車迷都知，紐布靈每年都會令更好的車廠、車隊和車手失望；到這裡比賽，努力是必然，但也需點緣分。

我們整個比賽周末的心情就像是過山車一樣，到現在仍然是沒言語可以形容。賽周開始不太順，但車手和車隊夠團結，一步步嘗試解困。正賽能做好表現，我真的非常高興。車隊對戰略和天氣把握很好，因此當紅旗出現時，我們既為當時的排名而高興，也為被縮短的賽事而失望。在安全車領航下得勝，可能是童話結局裡一個小瑕疵，但能跑贏著名紐布靈24小時耐力賽，絕對是畢生難忘的經驗，也是繼去年贏得斯帕24小時耐力賽後的一個新里程碑。」