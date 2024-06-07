英格蘭名單落實　基亞利殊被踢走惹球員質疑

英格蘭周五(7日)凌晨公布歐國盃26人終極大軍，7位由初選名單被踢走嘅球員中有意外名字，曼聯中堅哈利馬古尼因傷患未愈無緣參賽，而曼城翼鋒基亞利殊就意外落選。據報多名國腳對決定大感震驚，甚至有球員主動搵領隊修夫基要求解釋。

喺初選名單被踢走嘅7人，包較早前宣布嘅中場居迪斯鍾斯同占士麥迪臣外，仲有門將占士查福特、後衞查洛爾昆沙、翼鋒基亞利殊、中堅班夫韋迪同哈利馬古尼。多名新人阿當禾頓、伊比爾治伊斯、安東尼哥頓同馬恩奧等都有得留低，查洛保雲、艾雲東尼等邊緣球員亦成功「生還」。

隊長哈利馬古尼喺4月份小腿受傷，至今仍未完全康復，修夫基表示：「馬古尼係最強中堅之一，冇揀佢完全係出於身體問題，佢嘅傷勢有進展，但分組賽肯定唔踢得，球隊需要健康球員，呢個決定非常艱難。」哈利馬古尼亦發聲明表示已盡全力，對落選表示心碎。

至於基亞利殊落選就頗具爭議，佢之前提前結束假期歸隊爭取表現，喺上場熱身賽亦表現突出兼有助攻，據英國《每日電訊報》報道，一眾國腳對基亞利殊落選大為震驚，多人走去呢位曼城球星嘅房間作出安慰，更有資深國腳走向搵修夫基表示質疑，要求知道決定背後原因。

對於踢走7人嘅決定，修夫基表示：「所有球員都尊重呢個消息，佢哋全部都覺得自己應該入圍，但我哋知道邊啲球員狀態更好，尤其係最近半年。英格蘭前線有好多選擇，做決定好困難，但我哋會堅持自己嘅選擇。」查洛爾昆沙雖然落選，但會繼續留喺集訓營作為「第27人」，以備不時之需。