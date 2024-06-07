水晶宮「4獅」入圍　成英格蘭最大倉庫

英格蘭國家隊多年來都由傳統「Big 6」壟斷，不過今屆歐國盃就出現新氣象，26人決選名單中有4人嚟自英超第10名嘅水晶宮，包括門將甸恩軒達臣、中堅馬克古希、中場伊比爾治伊斯同阿當禾頓，其中20歲嘅阿當禾頓只得16場頂級聯賽經驗，但已被睇好成為明日之星。

今次26人名單當中，仍有12人嚟自「Big 6」，阿仙奴同曼城各有3人入選，曼聯、利物浦同車路士分別有2人上榜，而熱刺就1個都冇份。大軍亦有哈利卡尼同祖迪比寧咸2個外流球員，最估唔到係水晶宮竟然有4人入選成為最大倉庫。英格蘭對上一次有至少3人嚟自水晶宮，已經係1991年嘅伊恩胡禮、沙拉高同基奧夫湯馬士，而且領隊修夫基球員時代亦係水晶宮隊長，英格蘭嘅「水晶宮DNA」前所未有咁高漲。

水晶宮「4獅」當中，20歲中場阿當禾頓最受期待，佢喺今年2月先至由英冠布力般流浪加盟，只係踢過唔夠半季英超，但已得到極高評價，迪格蘭賴斯日前表示：「阿當禾頓嘅傳送同視野令人印象深刻，冷靜又沉實，只係20歲已經睇得出佢係頂尖球員。」據報阿當禾頓已被豪門垂青，傳聞拜仁慕尼黑都想喺夏天將佢收購。