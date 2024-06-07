施華德爭「三連霸」僅餘一步　決賽鬥保蓮妮

網壇世界「一姐」施華德爭取法網「三連霸」只差一步，周四在女單4強直落兩盤闖關，將與意大利的保蓮妮（Jasmine Paolini）於周六（8日）爭逐后冠。

23歲的施華德繼續表現強勢，即使3號種子美國的歌莉嘉芙在最後一局曾三次拯救「賽點」，但施華德最後都以6比2、6比4擊敗美網盟主歌莉嘉芙，雙方對戰12次贏足11場。這位在法網已三次奪冠的波蘭名將賽後表示:「今場比賽很激烈，特別是第二盤，能夠取勝我感到很高興。」施華德迎來法網20連勝及泥地賽18連勝，「我堅持我的策略，我沒有想太多，只是去做。」

已是生涯第4次躋身這個泥地大滿貫決賽的施華德，力爭衞冕之餘，並試圖衝擊個人第4冠及成為史上第3位在法網贏得三連冠的女將，過去只有施妮絲（90-92年）及軒寧(05-07年)曾經做到這個成就。

至於「世一」在決賽的對手是現年28歲的保蓮妮，她是在另一場準決賽以6比3、6比1淘汰了17歲的非種子球手安祖娃。作為賽事12號種子的保蓮妮，今年表現不俗，曾贏得杜拜WTA的1000級賽事冠軍，她亦夥拍同胞艾蘭尼在法網雙打躋身準決賽。「我是比其他球員學得較遲，但在體育及生活上同樣有夢想。」保蓮妮躋身決賽後表示:「對，我很高興這一刻我仍有夢，我不知道還能說什麼。」