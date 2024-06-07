NBL香港金牛蓄勢待發！新球季陣容鼎盛6.21主場出擊

全國男子籃球聯賽(NBL)新球季將於6月中揭開序幕，香港金牛籃球隊今年第2度出戰賽事。香港金牛於周五（7日）舉辦新賽季誓師大會，介紹本季球員及教練名單，分享備戰情況。此外，今年新成立的香港金牛啦啦隊「Taurus 金牛女孩」亦於同日首度亮相演出。

香港金牛將是日誓師大會主題定為「見真章·Bring it On」，為新球季造勢。金牛在去年初成立後首次出戰NBL便成功殺入季後賽，惟8強賽不敵應屆冠軍安徽文一，以總名次第7名完成賽季。香港金牛在今年的第2個賽季將捲土重來大舉擴軍，除今年4月簽入港隊新星楊瑞鴻外，更攬入3位強力外援Dominique Jones、Cameron Oliver和Jordan Walker，亦將曾是國家男籃代表的中鋒劉傳興和CBA全明星小前鋒朱松瑋加入陣中，並由CBA名帥解立彬擔任球隊總教練，整體實力比起上季陣容更強。而為催谷狀態，球隊上周出戰NBL季前賽取得3戰全勝，奪季前賽郴州賽區冠軍，證明球員狀態十足。

總教練解立彬對香港金牛今個賽季的陣容滿懷期待，有信心能攜隊齊創佳績：「為備戰新球季，球隊由去年11月開始，分別於清遠、塞爾維亞、香港作3個階段的集訓，使球員身心做好準備，將全隊調整到最佳狀態，迎接新一季NBL賽事。」

曾征戰澳洲及日本等國際聯賽、並被選入為國家隊一員的2米25中鋒劉傳興，他目標是幫助球隊站上最後的「領獎台」：「我會盡全力將精彩的比賽奉獻給球迷，希望我們在這個賽季前的努力能兌現成果，全力向冠軍衝刺」，他續道：「季前賽的3場比賽還不是我們球隊的最佳狀態，我們真正的實力會在常規賽中『見真章』。」

香港金牛主力之一的港將梁兆華稱：「球隊補強比上季提升不少，加上集訓更具系統性，希望常規賽能發揮出我們平時訓練的水平。」對於NBL新球季在規則上做出一系列調整（每場4節、每節10分鐘制，外援4節8人次制），梁兆華直言：「新制度下本地球員的出場時間或會減少，所以當他們落場時，需要交出更專注、更穩定的表現。」

新入陣的港隊新星楊瑞鴻，即將首度踏入他的NBL職業籃球員旅程，「現階段心情很興奮，期待能感受更高舞台的比賽強度，同時亦希望自己能夠做好教練的要求，爭取多些出場時間表現自己，落力為每一場比賽取勝。」

港將楊睿騏對新球季充滿期待：「去季NBL的經驗，證明香港球員可以挑戰更高水平嘅賽事。我、梁兆華、許烜行、楊瑞鴻會付出100%努力，報答球迷支持。我期待今季再在修頓見到球迷，因為每次聽到球迷用廣東話為球隊打氣，我們都覺得特別親切。」

此外，今年新成立的香港金牛啦啦隊正式命名為「Taurus 金牛女孩」，並於同日首度登場演出。許烜行對此表示：「啦啦隊出現能吸引更多市民前往觀賽，進而從不同角度吸納球迷支持球隊和香港籃球，別具宣傳效果，亦能為球隊注入新活力。」

香港金牛本季常規賽主客各打13場，共打26場賽事，開季將於6月16日、19日作客江⻄贛馳和合肥狂風，之後於6月21日迎來今季首仗修頓主場賽事，迎戰武漢錕鵬，門票將於周六 (8日)開售。