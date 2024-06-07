【歐國盃前瞻：A組】德國新世代誓重拾光榮

德國於A組與瑞士、蘇格蘭及匈牙利同組，實力鶴立雞群，近期熱身賽接連擊敗法國同荷蘭，首名出線應無懸念。瑞士陣中不少球員於德甲效力，有知己知彼作用，匈牙利上屆決賽周亦與德國同組，但小組包尾收場。

德國近年大賽成績倒退，連續兩屆世盃分組賽出局，上屆歐國盃亦16強止步，今屆以東道主身份出戰，全國上下都以冠軍目標。不過近年東道主甚少可以喺自己地頭稱霸，「日耳曼兵團」能否打破慣例？

上年夏天德軍喺熱身賽1比4慘敗喺日本腳下之後，德國足總請前領隊費歷克食無情雞，令佢成為德國首位任期未完就被炒嘅主帥。接過帥印嘅拿高斯文責任重大，要重奪失落28年嘅歐國盃冠軍，再建立日耳曼王朝。不過呢名37歲少帥點兵惹來爭議，今季助多蒙特殺入歐聯決賽嘅曉姆斯，同拜仁中場哥列斯卡落選，有指拿高斯文此舉係為免更衣室太多要話事嘅大佬，球隊有根度簡及卻奧斯已經足夠。

一般預料德國出線16強及再進一步困難不大，最大難關係8強要遇上B組榜首球隊，不論意大利、西班牙抑或係克羅地亞，德軍都冇必勝把握，到時就要睇拿高斯文功力喇！

【瑞士鋼鐵防線穩中求突破】

瑞士近20年進入黃金成熟期，自2014年開始嘅世界盃同歐國盃，5次決賽周都能夠喺分組賽突圍，絕非僥倖。瑞士上屆8強只以互射12碼不敵西班牙出局，球隊踢法雖然侵略性不足，但勝在難被攻破，只要提高把握力，有可能突破上屆成績，創造國家歷史。

【蘇格蘭改打地面戰有驚喜】

蘇格蘭連續兩屆殺入決賽周，但實際歷來只係第4次，球隊於外圍賽表現亮麗，曾經擊敗西班牙及挪威，以次名出線。蘇格蘭再不只係「高Q大棍」，球隊地面組織功夫不俗，個別球員如麥湯米尼及安德魯羅拔臣更具備頂級球星級數，不過麥湯米尼外圍賽射入7球嘅魔法，能否喺決賽周再度顯現？

【匈牙利勝在後生有力做奇兵】

匈牙利於歐國外5勝3和保持不敗，以小組首名出線，更連續3屆出席歐國盃決賽周，上屆同法國、德國及葡萄牙同組，給予三支勁旅不少麻煩，今屆匈牙利更進一步，更由一班新生代擔大旗，當中利物浦中場蘇保斯拉爾最具名氣，而且球隊平均年齡相對德國及瑞士較低，隨時成為Ａ組一路奇兵。