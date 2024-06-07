南韓看守領隊揚言唔留手　中國出線勢危

中國隊周四晚主場只能1比1賽和泰國，現時排世盃外亞洲區C組第2，領先第3嘅泰國3分，下周二最後一輪中國將要作客南韓，而泰國主場對新加坡，南韓看守領隊金度勳揚言要大炒中國，中國隨時出局！

中國對泰國呢場出線關鍵戰，上半場就有入籍兵費蘭多12碼宴客，之後仲要先失守落後，到尾段靠拜合拉木扳平1比1，先至搶番1分，但出線形勢有啲麻煩。

中國最後一輪對實力最強嘅南韓，雖然形勢上和波攞1分足夠出線，但南韓如果想喺下圈避開日本同伊朗，就要爭取最後一輪贏波，以確保亞洲排名第3，金度勳更揚言：「我哋最後一輪主場比賽，希望到時能夠好似對新加坡一樣，用一場勝利謝幕。」南韓周四晚作客7比0大炒新加坡，兩大王牌隊長孫興民起孖，黃喜燦入1球。

現時中國入9球失8球，得失球+1，泰國入6球失8球，得失球-2，假設最後一輪，中國作客南韓輸1球，得失球歸0，而泰國主場贏新加坡3球，得失球+1，泰國就會壓倒中國出線。

2026世盃隊數加到48隊，亞洲加到8.5個名額，估唔到中國喺第2圈已經有出局危機，不過就算畀佢哋今次大步檻過入到18強，以球隊如此表現都好難出線。