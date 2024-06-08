英格蘭輸波創70年尷尬紀錄　防線大將受傷

周六(8日)凌晨國際熱身賽爆大冷，英格蘭主場以0比1不敵冰島，爆出23倍客W，亦係「三獅兵團」近70年以來首次連續3次喺溫布萊球場比賽先失波。最大鑊係防線大將史東斯傷出，為6月17日凌晨出戰首場歐國盃分組賽對塞爾維亞蒙上陰霾。

英格蘭今仗強陣出擊，哈利卡尼、菲爾科頓、迪格蘭賴斯、高爾彭馬、基爾獲加等主力都擔任正選，但係開賽12分鐘就失守，被冰島翼鋒樸斯坦臣射破大門，繼對巴西及比利時之後，連續3次喺溫布萊球場先失波，對上一次出現呢個尷尬數據，已經係1954年11月。

英格蘭落後之下，雖然傾力反擊，但攻勢往往失之交臂，全場只有1次射中目標，成為自2021年6月對蘇格蘭之後，單場最少射中龍門嘅比賽，最終輸0比1，1.06倍主W大熱倒灶，亦係英格蘭自1968年後，首次喺國際大賽展開前夕最後1場熱身賽輸波。

「三獅兵團」敗陣之餘，更加損兵折將，中堅史東斯因為同對手相撞受傷，踢完上半場就退下火線，賽後主帥修夫基透露，呢位曼城後衞傷勢並冇大礙，可以出戰歐國盃。

英格蘭近期防線連番受打擊，原本正選中堅哈利馬古尼因傷落選，另一位中堅李維士鄧克有傷在身，缺陣今場熱身賽，加上史東斯都出事，後防問題可能成為英格蘭爭奪今屆歐國盃最大隱憂。