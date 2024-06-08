【有片】紐亞又「派膠」　德國主帥棄用史特加鋼門惹爭議

去片睇紐亞「派膠」

周六(8日)凌晨國際熱身賽，德國以2比1反勝希臘，但係門將紐亞又「派膠」犯錯，令人懷疑呢位38歲老將是否仍然適合擔任正選，最具爭議係賽後領隊拿高斯文公布參加歐國盃最終26人名單，今季有出色表現嘅史特加門將紐布爾落選，再次令人質疑呢位少帥嘅選人標準。

身為今屆歐國盃東道主嘅德國狀態麻麻，上場熱身賽僅同烏克蘭打和0比0，今仗對希臘亦佔唔到明顯優勢，戰至33分鐘，希臘翼鋒特素利斯禁區頂起腳，冇力度又冇角度，但門將紐亞卻接唔穩，被對手馬蘇拉斯補射入網。

換邊之後，德國表現有起色，55分鐘夏維斯喺禁區內轉身抽射入網扳平1比1，其後軒歷治斯勁射中楣彈出。踢到89分鐘，柏斯高哥斯遠射入網，協助德國反勝2比1。

賽後德國領隊拿高斯文將原本27人初選名單，削減1人至26人以符合賽事要求，門將紐布爾不幸遭棄用，拿高斯文曾經揚言會帶4位門將參賽，結果卻食言。反觀紐亞今屆歐聯4強對皇馬，犯下嚴重失誤，成為拜仁慕尼黑出局罪人，為國家隊比賽又「派膠」，但卻可以穩坐正選，加上拿高斯文唔選大勇嘅多蒙特中堅曉姆斯，佢選人準則備受批評。