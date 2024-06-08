港超聯　標準流浪提升4自家青訓上一隊

新一季由管理層、教練團到球員都會出現多張新面孔的標準流浪，周六(8日)早上透過球隊fb專頁，率先公布將從出戰超青聯的隊中提升4位球員，包括劉彥匡、周以軒、黃曉揚、余立峯到一隊。

標準流浪U18成員周以軒，司職前鋒或翼鋒，過去曾為標準流浪在預備組聯賽上陣，去年夏天曾與陳耀祖到日本J3球隊岩手盛岡仙鶴青訓學院訓練兩星期。對於會方今次的安排，周以軒表示既緊張又期待，因為：「我試過跟超聯隊練波，速度、對抗性同超青比較，完係兩回事！」

同屬U18球員的劉彥匡，則勝任兩閘或中場，曾入選「小港腳」的他表示，對一班晉隊友早前在「賽馬會菁英盃」決賽的演出，十分難忘，他說：「雖然對手賽前被睇好，但標準流浪球員踢得好有策略，入到波之後堅守到尾，捧場盃！證明球隊嘅實力比外界想像嘅好。」

至於司職右閘或右翼的U16隊長黃曉揚(Milos)，就感謝會方給予機會，並揚言會努力練習、爭取在比賽亮相的機會。「我預期喺超聯隊可以接受到高水平嘅訓練，呢次係好寶貴嘅經驗。」Milos稱在成長過程中已習慣與外籍球員對陣，會隨時隨地做好參與比賽的準備。

本月底才滿14歲的余立峯，今年3月曾代表中國香港U14到日本作賽，這位可出任中場或兩翼的小將興奮地說：「超聯隊無論練習定比賽，水平都肯定高過超青，呢次係好好嘅學習機會，我會好好珍惜。」