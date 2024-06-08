21歲艾卡華斯首闖法網決賽　再寫網壇歷史

西班牙小天王艾卡華斯周六（8日）凌晨在法網與準「世一」意大利的仙拿，激戰五盤後反勝，生涯首闖他兒時夢寐以求的泥地大滿貫決賽，將與德國名將沙維列夫在周日爭逐王座。

21歲零33日的艾卡華斯與仙拿苦戰了4小時零9分鐘，以2比6、6比3、3比6、6比4、6比3反勝，他是西班牙網壇史上第12位躋身法網決賽的球手，同時也在網壇史上續破紀錄，成為躋身三項場地（包括硬地、泥地及草地）大滿貫決賽的最年輕球手。

兩位年輕星將均帶着傷患出戰，但仍發揮高水平的激鬥，為球迷帶來精彩的賽事。艾卡華斯賽後承認「這是生涯中最激烈的比賽之一」，他今仗發揮甚為不穩，特別是頭三盤犯錯甚多，未能掌握致勝的技術，更難抗仙拿的強勁反手抽擊。

今仗吸引不少名宿入場觀看這場新一代大戰，前盟主古爾頓及皮雅絲都是座上客，一度落後盤數1比2的艾卡華斯，乘着對手仙拿在第4盤受傷患的影響力追，再加上在多次犯錯調整後已掌握了致勝關鍵。反觀，仙拿中段已受到傷患的衝擊，一度需要服止痛藥，更需要醫療人員及按摩師在休息時段入場幫助舒緩，至比賽後段已難抵艾卡華斯的進攻。

已先後贏得2022年美網及去年溫網的艾卡華斯，爭取個人第三個大滿貫錦標只是一步之遙，決賽將與狀態甚勇的德國名將沙華列夫碰頭，而27歲的沙華列夫於另一場準決賽面對上屆亞軍魯特，在落後一盤的情況下以2比6、6比2、6比4、6比2力挫對手，為去年4強落敗成功復仇，同時也是生涯首闖法網決賽。

根據艾卡華斯與沙華列夫的對戰往績，後者以5勝4負稍為領先，二人上次在法網相遇是2022年，當時沙華列夫以3比1獲勝，時隔兩年再碰頭會師決賽，則令人期待。