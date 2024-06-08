老將夾到熟一撻即着 克羅地亞W實食冇黐牙

國際熱身賽有重量級戲碼，由葡萄牙主場迎戰克羅地亞，兩隊都係今屆歐國盃決賽周嘅勁旅，激戰可期。葡萄牙今仗有C朗拿度回歸，但仍會繼續嘗試新組合；相反克羅地亞球員合作無間，已經撻着晒等開波，作戰狀態更勝一籌，冷敲客勝。（Now 630及618周日凌晨零時45分直播）

克羅地亞係大賽專家，近兩屆世盃拎到1次亞軍同1次季軍，今屆歐國盃大軍亦有多位老臣子在陣，莫迪歷、高華錫、波索域、比列錫、杜馬高維達等國腳合作多年、默契一流，佢哋基本上一集結就可以交出表現，亦係佢哋經常喺大賽交到貨嘅原因。

事實上「格仔兵團」近況極佳，上場熱身賽3比0大炒北馬其頓，近5場賽事取得4勝1和佳績，將以最佳狀態迎接決賽周到臨。上仗休息嘅莫迪歷同加華度爾都可以復出，今仗係佢哋飛德國前最後熱身，相信會以強陣出賽，戰意夠晒保證。

相反，葡萄牙喺新帥馬天尼斯執教下，仍然處於新舊磨合期，上場國際賽雖然4比2擊敗芬蘭，但防線表現一般，而且佢哋踢完今仗，3日之後會再鬥愛爾蘭作為最後熱身賽，今仗相信會繼續試陣，就算C朗復出亦唔會踢足，客勝有冷味更值得捧場。

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