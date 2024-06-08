沙華列夫花169萬解決「家事」　專心爭法網

世界排名第4的沙華列夫在法網表現大勇，首闖決賽並力嚐捧盃滋味，而他在準決賽前已解決「家事」，針對涉及前女友的家暴事件初步已有結論，雙方已達成庭外和解。

據傳媒報道指，法庭發言人透露，沙華列夫的前女友兼模特兒Brenda Patea與沙華夫的法律團隊已達成庭外和解協議，包括沙華列夫要支付20萬歐元(約169萬港元)的罰款。其律師團隊的一份聲明中表示:「經檢察辦公室及Patea女士的同意，今天法院攙擱置了針對沙華列夫的訴訟程序。」

「沙華列夫同意這一點...為了縮短這個過程，特別是為了他們共同擁有的孩子利益。沙華列夫仍然是無辜的。」這個決定是沙華列夫出戰法網4強前幾小時做出的，可讓這位德國「一哥」更集中比賽。

27歲的沙華列夫一直否認對前女友於2020年指控有家暴的行為，而二人於2021年誕下一個女兒；2023年1月ATP亦結束了一項目調查，該調查是有關另一位前女友同是網球員的Olga Sharypova指控沙華列夫有家暴情況，而ATP以證據不足為由撤銷此案。