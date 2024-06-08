足總盃初級組　中西區火併南華爭霸

今季「足總盃」初級組終極一戰，周日(9日)下午3時假蒲崗村道公園人造草1號場上演，由衞冕冠軍中西區，火併自降甲組後首度躋身決賽的南華。

雖然未能在聯賽冧莊，但中西區在「足總盃」初級組的晉級之路上，可謂通行無阻，在次圈先以4比0輕取來自丙組的駒騰；到16強以6比2汰同級對手東區。中西區在8強遇上另一甲組球隊公民，在一度領先3比0的情況下，最終以3比2險勝晉級；4強則憑學界射手黃孔馳在90+1入波，以1比0擯走永義地產，連續兩季殺入決賽。

相比下，南華的晉級過程卻艱苦很多，次圈1比0淘汰乙組球隊葵青；16強遇上甲組老對手沙田，法定時間雙方踢成2比2，南華藉互射12碼以6比5贏波躋身8強。來到8強再遇硬仗，對手為甲組實力份子三昇，法定時間各一平手，南華再一次在互射12碼以比5淘汰對手。4強南華全靠蕭子朗開賽5分鐘建功，以1比0擊敗佳聯元朗，取得決賽入場券。

【「足總盃」初級組賽程】

日期：2024年6月9日(日)

地點：蒲崗村道公園人造草1號場

季軍戰：永義地產 vs 佳聯元朗 開賽時間：下午1時

冠軍戰：中西區 vs 南華 開賽時間：下午3時