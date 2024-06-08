挪威陪練戰意成疑　丹麥弗爆搶W振聲威

國際熱身賽上演北歐打吡，丹麥主場迎戰挪威。臨近歐國盃丹麥火速上力，上場熱身賽砌低瑞典，今場再鬥另一北歐球隊挪威自然更有信心。挪威對親丹麥例腳軟，雙方近4次交手丹麥3勝1和，主勝屬信心之選。（周日凌晨1時30分開賽）

丹麥上場2比1擊敗瑞典，喺曼聯冇乜上陣機會嘅基斯甸艾歷臣，返到國家隊表現生猛，交出1入球1助攻，仲射入世界波絕殺對手，呢位32歲中場仍然有能力喺國際舞台展示實力。至於佢嘅曼聯隊友海倫，將會首次出戰歐國盃，如果能夠喺熱身賽入波，對呢位21歲前鋒之後嘅演出有極大幫助。

另邊廂，挪威上場大勝科索沃3比0，艾寧夏蘭特包辦3球，亦係佢球會同國家隊加埋第22次「帽子戲法」，不過可惜挪威只得佢識入波，同埋中場有馬田奧迪加特支撐大局之外，其餘隊友水平未達標，尤其係防線欠重心人物易失波，外圍賽出局同後防關鍵時刻失守不無關係。

挪威冇得踢歐國盃，只能陪太子讀書，當提早備戰9月嘅歐國聯分組賽，球員難免冇心機，而且佢哋近年對丹麥輸多贏少，未必頂得住丹麥嘅進攻，今場睇怕都會再輸。

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