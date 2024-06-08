黃澤林ATP挑戰賽闖4強

剛度過了20歲生辰的香港網球一哥黃澤林（Coleman），周六於美國德州舉行的ATP挑戰賽Tyler錦標賽中，以盤數2比0擊敗東道主球手昆安，順利打入男單4強，將硬撼日本球手杜達爭入決賽。

被列為賽事2號種子的Coleman，首兩圈已淘汰了兩位美國球手而晉級，本仗面對世界排名252位的對手，Coleman憑強勁發球及發揮取得主導權，全場轟出6個「A士」，而第一發球得分率達86％，結果Coleman先後4次打破對手發球局，以6比2及6比2報捷。不過他雙打賽則4強憾負。

已在西班牙拿度網球學院訓練3年的黃澤林，目前世界排名181位，近年轉投職業後屢次躋身爭標行列，曾3次打入決賽，獲得亞軍。如果他來仗能再贏日本的杜達躋身決賽，則他可追平今季最佳成績，他對上一次打入ATP挑戰賽決賽是3月的新德里站Challenger 75賽事。

今次Coleman不但要為個人首個挑戰賽冠軍而戰，同時亦爭取寶貴的世界排名分數，以躋身ATP為當代球壇精英而設的「新生代總決賽」。目前Coleman以115分排名第10，比第8及第9位的球手Vollus Gaubas及Joel Schwaerzler相差7分及5分，有力升上更高排名而入圍。「新一代總決賽」於吉達舉行，共有8個參賽名額，只有該年度20歲或以下最佳成績的8位成績的新星可競逐，而其中一個名額將透過外咭賽而定奪。