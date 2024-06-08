【歐國盃前瞻：B組】3強鼎立　意大利衞冕唔樂觀

歐國盃B組可謂3強鼎立，上屆冠軍意大利、爭標熱門西班牙及克羅地亞實力接近，預料3隊交手會謹慎至上，最重要唔好輸波，然後向實力最弱嘅阿爾巴尼亞埋手。由於今屆最佳小組第3名可以出線，有機會出現西意克同樣1勝2和，齊齊出線16強。

上屆冠軍意大利由高峰回落，甚至無緣上屆世盃決賽周，3年前嘅奪冠主帥文仙尼上年已經離任，史巴列堤接手後仍然處於磨合之中，即使分組賽出線機會唔細，但能否衞冕並唔樂觀。

意大利近年大起大落，冇份踢2018年世盃，點知上屆歐國盃就神勇奪冠，當以為球隊復興在望，上屆世盃又失落決賽周，之後更發生主帥文仙尼同足總高層不和，搞到佢憤而辭職。加上一對夢幻中堅基亞連尼及邦路斯已經退休，恩斯治尼及恩莫比尼等多位上屆捧盃主力，亦落選今屆大軍名單，陣容大執位下意味要重新起步。

不過意甲球隊近年喺歐洲賽有出色表現，國家隊亦受惠，國米3子尼高路巴列拿、費達歷高迪馬高及巴斯東尼成為意軍新骨幹，效力阿特蘭大嘅前鋒施卡馬卡今季上陣44場入19球，並協助阿特蘭大捧走歐霸盃，屬意國鋒線新希望。

史巴列堤教球會成就高

65歲嘅史巴列堤曾執教羅馬，贏過兩次意大利盃冠軍，亦協助辛尼特兩度成為俄超盟主，最威水一定係率領拿玻里奪得2022/23年意甲冠軍。呢位「光頭名帥」上年9月接替文仙尼，成為意大利主帥，亦係佢31年教波生涯首次擔任國家隊領隊，能否延續球會輝煌成就，大家拭目以待。

【西班牙新星冒起靠火力突圍】

西班牙自2022年年底改由富安迪執教之後，已重拾「鬥牛兵團」傳統嘅侵略性踢法，8場外圍賽合共狂轟25球，展現強大攻力。加上以耶馬為首嘅一眾新星冒起，令球隊增添活力，此外洛迪卡斯簡迪、大衞拉耶及阿歷斯基莫度等人，今季喺所屬球會亦有高水準演出。西班牙上年先聲奪人，捧走歐國聯冠軍，自然成為今屆歐國盃奪冠熱門之一。

富安迪推動鬥牛年輕化

62歲嘅富安迪早年曾執教畢爾包，但成績平平無奇，過去10年大部分時間擔任西班牙青年軍主帥，領軍贏過2015年U19歐國盃及2019年U21歐國盃冠軍。富安迪接掌大國腳帥印後，亦積極提拔年輕球員，包括徵召近半年急速上位嘅巴塞隆拿17歲中堅古巴斯，令「鬥牛兵團」年輕化。

【克羅地亞青黃不接成隱憂】

克羅地亞近年甚有大賽命，包括近兩屆世界盃獲1亞1季，上年歐國聯亦躋身決賽，可惜互射12碼不敵西班牙。不過「格仔兵團」喺歐國盃成績就一般，包括近兩屆都16強止步，更大問題係球隊開始青黃不接，中場仲係要倚賴已經38歲嘅老將莫迪歷擔大旗，高華錫亦已年過30，體能問題將成為佢哋爭取佳績嘅最大絆腳石。

達歷「尊重牌」獲球員信任

57歲嘅達歷曾經去中東掘金，教過希拉爾及艾阿恩等勁旅，佢由2017年開始執國家隊，帶領球隊近兩屆世盃獲1亞1季，能力備受認同。達歷講過成功之道在於尊重每位球員，對方自然甘心為佢賣命，彼此間建立起緊密關係，比賽時就事半功倍。

【阿爾巴尼亞籤運曳做炮灰】

阿爾巴尼亞繼2016年之後，第二次進身歐國盃決賽周，可以話係今屆賽事最弱球隊，更不幸係抽入「死亡之組」，面對如狼似虎嘅其餘3隊，出線機會可謂非常渺茫。不過阿爾巴尼亞有多位球員效力意甲球隊，該國足球風格亦師承意大利，擅長防守再伺機突擊，若然可以守和一兩場拎到分，已經叫有交代。

施雲奴領軍注入南美基因

50歲嘅施雲奴最為人所熟悉係球員時代曾效力阿仙奴、巴塞隆拿及曼城，呢位以助攻力強見稱嘅巴西著名左後衞，上年1月執教阿爾巴尼亞，並搵嚟前曼城右後衞薩巴列達擔任助教，幫球隊注入南美足球「基因」。施雲奴仲特登拎埋阿爾巴尼亞公民資格，似乎想拉近同球員嘅距離。