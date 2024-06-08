中國女排公開訓練　落場與本地球員互動切磋

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」將於6月11至16日假香港體育館進行，大會周六（8日）於紅館舉行中國女排全接觸及簽名會，大批球迷前往支持，場面十分虛冧。期間亦與港青隊進行6對6比拼，觀眾反應熱烈。

世界女排聯賽如約而至再臨香港，共有8個國家參加，包括主隊中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國以及保加利亞，今站亦是讓包括中國女排在內的各支國家勁旅爭取奧運入場券的最後機會。

中國女排大軍周四（6日）到埗香港，今日公開訓練予公眾觀看，其中朱婷與袁心玥等星級猛將都有出席，更與本地學生進行交流球技活動，包括接球訓練、3對3及6對6等互動環節。大批球迷入座，搶先在比賽前一睹中國女排的英姿。

中國女排目前在本年度的世界女排聯賽中完成了兩個分站的賽事，惟她們於上周澳門站的比賽中發揮不如理想，僅取得2勝2負戰績，世界排名更是被勁敵日本隊反撲，下跌至世界第7、亞洲第2。今站是她們重返亞洲龍頭的機會，亦是爭奪奧運入場券的最後關鍵一戰。

參與簽名會的球迷李小姐如願取得偶像龔翔宇的簽名，她心情十分興奮：「難得有一次機會能夠近距離與中國女排接觸，拿到簽名、拍了合照非常滿足，比賽一定會入場支持她們，希望她們取得好成績！」