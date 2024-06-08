施華德獲封泥地女王！23歲之齡4奪法網比肩拿度

波蘭網球天后施華德再度蟬聯法網錦標！周六女單決賽以絕對優勢力壓意大利球手保蓮妮，贏6比2及6比1，繼2020、2022、2023年之後，個人第4次贏得這項泥地大滿貫的后冠，能在23歲之齡便達到法網4冠，與「泥地王」拿度當年的成就睇齊！

首盤比賽初段雙方「互揪」多次造就精彩拉鋸，施華德意外地於第3局被打破發球局，一度落後1比2。幸好「一姐」站穩陣腳後，以兩邊底線抽擊向保蓮妮施壓，保蓮妮雖以敏捷的步法「滿場飛」頑抗，但隨即被「一姐」破發。其後施華德取回主導權，迫使保蓮娜頻頻犯錯，施華德以6比2先下一城。

比賽形勢來到第2盤更呈一面倒，施華德以穩健及強勁的打法壓制第一次打入大滿貫決賽的保蓮妮，後者失誤連連，一度讓施華德拋離至5比0。大勢已去的保蓮妮即使在第6局艱辛地取回一分至1比5，但施華德未有手軟其後一局採主動，網前截擊成功，把握了第一個決勝分，開球令對手打出界，再贏6比1結束歷時1小時8分鐘的決戰，成功衞冕！

施華德成為繼軒寧及施妮絲之後，史上第3位達致法網3連冠的球后。「我愛這地方，」巴黎的羅蘭加洛斯絕對是施華德的福地，「每次來這裏的感覺都很奇妙，總令我有一份渴望歸來的期待。」但其實一姐的冠軍之路也遇過危險，但憑她打不死韌力而跨越，曾在第2圈對大坂直美險輸的她說：「我該仗差一點便出局了，但我一直相信自己，無論情況如何，凡事皆有可能。」

連同馬德里及羅馬的桂冠，施華德已連贏19仗，她主宰泥地的統治性，令外界稱她為「女版拿度」，對於能否追趕拿度14個法網的壯舉，施華德笑言叫大眾「拭目以待」！