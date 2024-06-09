17歲神鋒補時6分鐘入波　巴西絕殺墨西哥

周日(9日)早上國際熱身賽，巴西領先2球之下，一度被墨西哥扳平，「森巴兵團」17歲神鋒恩迪克扮演救世主，後備上陣並喺補時6分鐘入波，協助巴西以3比2絕殺對手。

巴西為備戰月底展開嘅美洲國家盃，領隊杜利華祖利亞今仗試陣，正選陣容平均年齡僅25.6歲，只有3人國家隊上陣次數超過10次。「森巴兵團」仍然佔上風，開賽5分就由安達斯彭利拿射入打開紀錄，亦係呢位富咸中場首個國家隊入波。

換邊之後，輪到阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利入波，為巴西領先2球，當全世界以為大局已定，墨西哥突然發威，73分鐘由祖利安基洛尼斯近門射入追至1比2，補時2分鐘，古利姆馬天尼斯窄角度勁射入網，為墨西哥扳平2比2。

不過，好戲在後頭，補時6分鐘，恩迪克接應長傳頂入，協助巴西險勝3比2，呢位新星上年11月首次晉身巴西大國腳後迅速冒起，今年3月熱身賽對兩大勁旅英格蘭及西班牙，都取得入球，換言之已連續3場國際賽入波，難怪被譽為自「大哨」朗拿度之後，最強巴西9號仔。

皇馬獨具慧眼，早於2022年12月已經向彭美拉斯收購恩迪克，等佢今年7月21日年滿18歲，就會正式成為「銀河艦隊」球員，下季可以基利安麥巴比等球星做隊友。

巴西贏波之後，將於6月13日早上再踢熱身賽對美國。