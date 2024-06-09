【歐國盃前瞻：C組】英格蘭星閃閃強勢衝冠

英格蘭喺歐國盃C組一枝獨秀，同組塞爾維亞、丹麥同斯洛文尼亞都唔係一線球隊，英格蘭只要發揮正常，首名出線機會極高。丹麥同斯洛文尼亞喺外圍賽鬥過，實力不相伯仲，兩隊都有新星彈起，處於上升期，比青黃不接嘅塞爾維亞更有機會出線。

上屆亞軍英格蘭捲土重來，陣容比起3年前更加鼎盛、球員大賽經驗更加豐富，除最強前鋒哈利卡尼繼續掛帥外，菲爾科頓、祖迪比寧咸等新星都喺呢兩年迎嚟大爆發，菲爾科頓係應屆英超最佳球員、祖迪比寧咸就啱啱幫皇家馬德里橫掃西甲同歐聯冠軍，加上迪格蘭賴斯、布卡約沙卡同高爾彭馬等主力大熟大勇，英格蘭陣容絕對係冠軍級。

「三獅兵團」嘅進攻線人才氾濫，速度型、創造型、柱躉型球員都齊晒，進攻戰術有極大變化空間；相對之下，英格蘭嘅防線就成為佢哋爭冠隱憂。

基爾獲加、勞基梳爾等上屆入決賽功臣，高峰期已接近完結，季尾亦受到傷患困擾；而且上場熱身賽史東斯同對手相撞受傷，據指傷勢並冇大礙，但難免會影響表現。加上新一代嘅馬克古希級數有限，要爭冠嘅話捱唔捱到7場高強度比賽令人懷疑。

修夫基擅用新人衰在保守

修夫基已執教英格蘭8年，由2018年世盃拎到殿軍，到上屆歐國盃拎到亞軍，球隊進步非常明顯，而且勇於起用新人，為英格蘭奠定根基。不過，修夫基嘅戰術被批評過分保守，未有發揮一眾天才攻擊手嘅最大潛能。佢同英格蘭足總合約到年底完結，有傳今屆決賽周會係佢最後一次率領英格蘭踢國際大賽。

【丹麥團結一致再創奇迹】

丹麥喺上屆歐國盃期間，發生基斯甸艾歷臣比賽期間心臟病發事件，但球隊反而更加團結，最終神奇奪得季軍。呢支北歐球隊向來實而不華，除基斯甸艾歷臣繼續領軍外，陣中多數主力都處於黃金年齡，加上曼聯前鋒海倫冒起領銜鋒線，戰鬥力有一定保證。

賀文特力求突破保飯碗

賀文特喺上屆歐國盃前接掌丹麥，立即帶領球隊殺入4強，雖然喺卡塔爾世盃分組賽出局，但仍獲足總信任，續約至2026年世盃之後，不過如果今屆未能反彈，可唔可以教到下屆世盃頗成疑問。

【斯洛文尼亞憑活力創驚喜】

斯洛文尼亞相隔24年再入決賽周，球隊近年進步極為明顯，今屆外圍賽同丹麥成績完全相同，攜手出線下再次同組，對球隊爭取歷史性出線無疑係強心針。前鋒新星施斯高已成歐洲當紅炸子雞，擔當呢支年輕球隊嘅領軍人物，斯洛文尼亞充滿活力同幹勁嘅踢法有望製造驚喜。

基克領軍6年交足貨

62歲嘅基克執教斯洛文尼亞已有6年，近年成績開始起飛，喺歐國聯由C組聯賽升上B組，又帶領球隊打入歐國盃決賽周，陣中唔少新人都係由佢提拔，深受球員愛戴。

【塞爾維亞主力外流陪跑格】

塞爾維亞向來出產唔少高質球員，上屆世盃亦殺入決賽周，但原來今次只係佢哋24年來首次打入歐國盃決賽周。塞爾維亞喺外圍賽表現並唔討好，8場賽事只得4勝，排喺匈牙利之後次名出線，阿歷山大米祖域、米連高域沙域、杜辛泰迪治等主將都離開歐洲主流聯賽，可唔可以保持高強度狀態成疑。

史杜高域搶攻踢法太冒險

前南斯拉夫天才中場史杜高域，執教生涯大部分時間都喺日本同中國，直到3年前先接掌塞爾維亞帥印，重攻輕守踢法頗為冒險，喺卡塔爾世盃就落得分組賽出局命運。