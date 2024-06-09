決勝局搶7惜敗！黃澤林ATP挑戰賽4強止步

香港網球一哥黃澤林（Coleman）在美國德州舉行的ATP挑戰賽Tyler錦標賽中，與日本球手杜達激鬥至決勝局，一向出名韌力夠的Coleman奮戰至搶7階段，最終僅以2比6、6比4、6比7（4比7）憾負，宣告4強畢業，但已寫下本季第2最佳挑戰賽成績，值得讚賞。

這是Coleman本月6日剛踏入20歲的首個比賽，他頭3輪面對東道主美國球手，均成功過關殺入4強，今仗與杜達相遇，Coleman首盤稍為佔下風，而被破發球局，先失一盤。其後雙方鬥得激烈至4比4平手，Coleman發揮其強勁發球優勢，贏回一盤扳平。第3盤二人得分咬住上，迫使比賽進入搶7決勝，可惜Coleman卒以細分4比7僅負，未能躋身決賽。

這是Coleman今年在挑戰賽的第2最佳成績，在本年參戰的11站挑戰賽中，Coleman曾在新德里站連過4關打入決賽，最後收穫亞軍。釜山站他亦躋身8強。事實上，已在西班牙拿度網球學院訓練三年的Coleman，不斷迎來職業生涯多個突破，包括今年成功透過外圍賽，成功贏得邁阿密大師賽正賽的資格，上月更憑世界排名而亮相法網外圍賽，寫下香港球手參與大滿貫的歷史。這位曾兩奪青少年大滿貫雙打冠軍的明日之星，目前世界排名181位，正向top 100的目標努力。