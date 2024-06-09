歐國盃前最後拍跳梗錫身　法國半細有揸拿

國際熱身賽，法國將於主場迎戰北美洲球隊加拿大。世界排名第2位嘅法國正備戰歐國盃，預計領隊迪甘斯會輪換陣容，並且點到即止，以免開波前出現傷兵。加拿大上場熱身賽慘吞荷蘭4蛋，但其實上半場守和對手0比0，佢哋近4場比賽上半場總入球全開1球或以下，1.5球半場細極之好路。（Now 618周一凌晨3時15分直播）

法國上場熱身賽憑隊長基利安麥巴比射入1球及2次助攻，以3比0淨勝盧森堡，但呢支2022年世界盃亞軍比賽過程明顯留有一手，以控球在腳為主並唔急於進攻，要踢到上半場43分鐘先打開紀錄。畢竟踢熱身賽主要目的係試陣及加強默契，勝負只屬次要，唔好期望法國會踢出水銀瀉地攻勢。特別今場係佢哋出戰歐國盃前最後「拍跳」，迪甘斯一定唔想有任何意外發生，出現傷兵問題就頭都大埋，預計會落指令叫球員盡量「拉布」，拖慢比賽節奏，最緊要錫身唔好受傷。

世界排名49位嘅加拿大實力同歐洲傳統勁旅仲有段距離，只能憑守勢波對強敵周旋。佢哋進攻上過於依賴拜仁左翼衞艾方素戴維斯，鋒線缺乏可靠幫手，預料難以對法國防線構成太大威脅。睇番加拿大上仗鬥荷蘭，上半場集中防守下，令「橙衣兵團」老鼠拉龜冇碇入手，但下半場太早失波，球員出現鬆懈導致大敗，經此一役後，相信加拿大會打醒十二分精神，避免重蹈覆轍，半場細值博。

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