VNL香港站女排晚宴　吳夢潔為「6月之星」切餅

FIVB世界女排聯賽香港站周二（11日）起，一連6天於香港體育館上演，大會周日（9日）舉行歡迎晚宴，現場不但有歌唱表演，更有抽獎環節大送獎品，讓球員盡興而歸。

FIVB世界女排聯賽香港站揭幕戰於周二（11日）下午5時上演，由德國對多明尼加共和國，尾場晚上8時舉行，由中國對保加利亞。上周四到埗的中國隊周日（9日）與其餘7支參賽勁隊出席大會舉行的歡迎晚宴，29歲中國主將朱婷掛着價值4萬港元的名牌白配金色斜孭袋和贊助商代表和吉祥物合照，心情不俗。

大會於晚宴期間安排「佐敦路樂隊」進行歌唱表演，大唱多首流行金曲，今日才到埗的土耳其隊未見疲態，眾將興奮合唱，華加絲更拿起筷子「打鼓」，場面有趣。一如往年，是夜晚宴亦有抽獎及「6月之星」慶生環節，向參賽球隊送出豐富獎品。中國隊的吳夢潔代表一眾「6月之星」切蛋糕，但她其實是在9月出生，至於6月28日生日的中國隊副攻手高意卻無份上台。

中國女排上站澳門站錄得2勝2負，暫以327.57分排世界第7、亞洲第2位，今站成績對她們爭取巴黎奧運資格頗為關鍵。HOY TV將一連六晚免費直播多場賽事，並設有雙語評述，球迷不容錯過。