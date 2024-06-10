艾卡華斯成法網新王！決賽克服傷患反勝沙華列夫

艾卡華斯成法網新王！於峰迴路轉的男單決賽中，雖然身體及腿部不適要進行醫療暫停，但最終克服落後沙華列夫1比2的劣勢，以6比3、2比6、5比7、6比1及6比2，反勝盤數3比2成為歷來最年輕獲得泥地、草地和硬地三個場地大滿貫冠軍的球手！

21歲的西班牙新天王艾卡華斯首盤頭威頭勢，先後3次於第1、5、9局打破沙華列夫的發球局，以6比3先拔頭籌。第2盤的形勢有變，艾卡華斯早段已經要飲能量飲料補充，相信是4強戰反勝仙拿一仗消耗太多，單是第1盤就花了逾10分鐘才以「刁時」取分。至於沙華列夫乘勢加強發球上網、打反手、抽兩邊以消磨艾卡華斯體力，成功在第5局打破艾卡華斯的發球局，領先3比2。艾卡華斯於第7局亦打出發球雙錯誤，再失去局分，而佔得上風的沙華列夫加強網前攻勢，以及強勁的發球令對手鞭長莫及，再拿下一個「LOVE GAME」贏6比2將盤數扳平。

羅蘭加洛斯不時刮起大風，吹起紅土飛揚為球手加添一重考驗。沙華列夫成功克服一度落後2比5的劣勢，憑時速高達218公里的發球壓制對手，及時回勇連追4分反先6比5，並隨後驚險保發，該德國球手以7比5勝出反先。艾卡華斯在第4盤要求了兩次醫療暫停，但年少力壯的他仍撐得住並頻打出落點精準的邊線球，以6比1獲得該局，扳平2比2令比賽歸零進入決勝盤。

雙方於緊張關頭仍打出精彩的來回球，贏得現場球迷掌聲，艾卡華斯兩度打破對手發球局。愈戰愈勇的艾卡華斯再贏6比2，以盤數3比2奠定勝局，結束逾4個半小時的決賽，繼美網及溫網錦標後，第3次高舉大滿貫王座。並打破拿度22歲7個月的紀錄，成為最年輕的泥地、草地和硬地大滿貫冠軍！