冇麥巴比唔掂！法國慘被加拿大悶和

歐國盃奪標熱門之一嘅法國，周一(10日)凌晨喺決賽周前最後熱身，主場慘被加拿大悶和0比0。基利安麥巴比今仗帶傷先列後備，冇咗佢嘅法國就唔識入波，全場12次攻門只有4次命中目標，領隊迪甘斯賽後表示滿意練兵效果，最重要係麥巴比傷患並無大礙，下星期對奧地利首場歐國盃可以候命。

法國上場3比0贏盧森堡一仗，據報麥巴比背脊同膝頭撞傷，今仗先做後備休息，前線由最後1次喺法國主場亮相嘅基奧特掛帥，不過法國贏形勢入唔到波，尼高路簡迪、馬古斯杜林同基沙文射門先後被救出；下半場加拿大更有射門中楣，幾乎偷雞成功。麥巴比喺最後16分鐘入場，補時一次左路爆破狂抽被撲出，最終兩隊悶和0比0。

法國攻擊線有唔少好波之人，不過麥巴比仍然係球隊命脈，統計顯示法國近11場麥巴比冇入波或助攻嘅比賽，只係得3勝2和6負成績。呢位早前宣布加盟皇家馬德里嘅前鋒，賽後被問到傷患問題，麥巴比就派定心丸：「唔使擔心，一切進展順利。」

領隊迪甘斯賽後亦表示：「麥巴比上場撞傷，膝頭有血塊要接受治療，我覺得冇必要冒險，法國有麥巴比同冇麥巴比係完全唔同。」對於未能以贏波為歐國盃壯行色，迪甘斯話：「結果並唔理想，但我希望喺2場熱身賽畀所有球員都有上陣時間，喺歐國盃展開前我哋會做好一切準備。」