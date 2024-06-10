綠軍5人得分上雙　總決賽領先2比0

周一（10日）NBA總決賽Game 2，塞爾特人憑當家球星達頓取「準大三元」以及賀列地交出全隊最高的26分外加0失誤，以105比98擊退獨行俠，系列賽再下一城領先2比0。

獨行俠首戰慘敗18分，而G2仍帶傷上陣的當錫，比賽狀態持續火熱，首節轟入13分，艾榮亦有8分進帳，獨行俠雙星率隊領先28比25。次節塞爾特人眾將一改頹勢，由賀列地和戴歷韋特挺身而出飆分，惟外線手感低迷，上半場54比51、僅領先3分。當錫半場獨取23分，賀列地則取得17分。

當錫第三節頻現失誤，其中送出第6個失誤後，被塞爾特人抓緊機會打出10比0攻勢拉開分差，一度被換下至板凳席。獨行俠請求暫停後當錫再度跳出為球隊「止血」，不過綠軍有「探花雙槍」咬緊比分穩定軍情，剛獲得上場機會的Payton Pritchard更隨即投入一記高難度壓哨「Logo Shot」，以83比74領先9分進入決勝節。

末節的比賽過程中，普辛基斯的一次爭搶籃板後倒地，右脚疑似舊傷復發，綠軍緊急請求暫停換人。關鍵時刻賀列地和韋特接連外線開炮，謝倫布朗和達頓亦相繼得分，一度將比分擴大至14分，獨行俠嘗試反撲未果，終場塞爾特人以105比98險勝，系列賽主場連贏兩仗領先2比0。

「綠軍」繼續有5人得分上雙，強項防守的賀列地，繼續以單防限制艾榮進攻效果顯著，更交出全隊最高的26分，全場0失誤。而系列賽首戰表現相對平庸的達頓，第2戰首節雖未有分數入帳，但下半場開竅不斷挑戰獨行俠禁區得分，更送出多個助攻串聯球隊，他今仗出場時間45分鐘全場最高，狂取18分12助攻9籃板的「準大三元」數據。

獨行俠當錫轟全場最高的32分，外加11次助攻和11個籃板的「大三元」成績，不過亦有8次失誤，而PJ華盛頓和艾榮則分別取得17分和16分。艾榮對塞爾特人的連敗記錄增至12場。