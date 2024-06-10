【歐國盃前瞻：D組】法國勝在夠定

法國喺D組一枝獨秀，之前兩屆歐國盃決賽周同樣成小組冠軍，今屆再以首名進身16強毫無懸念。至於次名之爭，牌面上荷蘭略勝其餘兩隊，但奧地利外圍賽表現唔曳，有力同「橙衣軍團」鍊過，相比之下波蘭明顯走下坡，隨時淪為呢組「點心球隊」。

論近年戰績最穩定的歐洲勁旅，法國絕對捨我其誰，近4屆大賽（世盃及歐國盃）3次殺入決賽，並且獲得1冠，繼施丹等「黃金一代」退役後，再開創另一盛世，加上「準球王」基利安麥巴比升任隊長後，表現日趨成熟，絕對係列強心腹大患。

雖然洛里斯及華拉尼等老臣子淡出，主帥迪甘斯亦被批評風格保守欠創新，慣常倚重穩守突擊，踢落冇乜王者風範。但呢種沉穩打法，正正將「麥總」及奧士文尼迪比利等高速球員嘅威力，發揮得淋漓盡致，喺大賽更有利取得佳績，絕唔介意「悶悶地咁贏」。

當然「高盧雞」唔係完美，基沙文及基奧特年事漸高，欠缺合適代替人選，後防亦冇一位老大哥睇住。迪甘斯麾下的法國幾乎贏盡一切，獨欠歐國盃冠軍，2016年身為主辦國決賽失冠，上屆更意外於16強出局，戰意方面唔使懷疑。

【改變踢法荷蘭發圍有難度】

以全能足球聞名於世嘅「橙衣軍團」，近年雖然出產唔少一線球星，但鋒線陷入青黃不接尷尬局面，非常諷刺。荷蘭今屆一眾前鋒非老即嫩，級數難同昔日傳奇名將相提並論，主帥朗奴高文惟有向現實低頭，主打穩守突擊。不過加普、迪比及法蘭基迪莊等主力，唔係狀態一般就剛剛傷愈，能唔能夠令國民開心番一次，實在頗成疑問。

【奧地利爛打波隨時有驚喜】

奧地利近年走出之前長達20載嘅低潮，已經連續3屆殺入歐國盃決賽周，包括上屆躋身16強。雖然效力皇家馬德里嘅隊長阿拉巴重傷無緣參賽，好彩「逼搶之父」蘭歷克擅於限米煮限飯，配合爛打的沙比薩、阿拿奧杜域及干拉特賴馬，往往利用整體戰術以弱勝強，有力喺呢組突圍而出。

【波蘭一人球隊惡唔出樣】

波蘭喺歐國盃外圍賽表現差強人意，一度出線都有危機，結果中途怒炒葡萄牙老帥費蘭度山度士，最終要靠附加賽先驚濤駭浪下出線。王牌射手羅拔利雲度夫斯基又老一歲，狀態明顯下滑，再撐唔起球隊，加上過往4次出戰歐國盃決賽周，只有一次闖入淘汰賽，今屆自然難寄厚望。