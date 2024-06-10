諾利斯錯失15秒優勢　「韋少」F1加拿大站3連霸

F1加拿大周一（10日）正式展開，其中麥拿侖車隊的諾利斯雖然一度取得15秒領先優勢，但由於大會在比賽途中派出安全車，令他錯失進入維修站的機會，最終被韋斯塔本一舉反超，取得今年第6個分站冠軍之餘，亦在加拿大站達成3連冠，諾利斯就屈居亞軍。

諾利斯於5月初在邁亞密站，把握安全車出現的機會，拉開與「韋少」的優勢奪冠而回，豈料到今站賽事形勢逆轉。諾利斯在本站大部分時間佔據頭位，直到中段由於威廉士車隊的沙根特（Logan Sargeant）不慎「炒車」，大會派出安全車處理事件時，碰巧令諾利斯要較遲進入維修站，令其此前累積的15秒優勢蕩然無存，韋斯塔本把握機會登上頭位，最終以3秒879的差距，力壓諾利斯及羅素在加拿大站達成3連冠，並取得今季第6個分站冠軍。

曾經掌握明顯優勢，惟最後僅收穫亞軍的諾利斯，賽後慨嘆自己欠運，導致失冠：「我覺得自己在今站賽事的表現接近完美，可惜世事就是如此奇妙，我在邁亞密把握安全車出動所帶來的機會，贏得冠軍，到是役反而因此失冠。」此外，他亦直言車隊戰術有改善空間：「我之後會跟車隊檢討，今站是否有地方可做得更好，畢竟車隊的目標是要奪得冠軍，惟今站事與願違。」