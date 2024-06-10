世界聯賽香港站周二開幕　中國女排「入奧」關鍵戰

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」將於周二（11日）起一連六日假香港體育館舉行。中國女排將於揭幕日亮相鬥保加利亞，該站將是決定她們能否進入奧運的最後關鍵戰，隊長袁心玥表示，希望隊伍能打出比以往更好的表現，爭取奪下奧運入場券的目標。

2024世界女排聯賽（VNL）香港站共有8支國家隊參加，中國女排於上一屆4戰2勝收官。賽事共有6個分站賽，分別於土耳其、巴西、澳門、美國、香港及日本舉行，每站有8支國家隊，並進行16場賽事，每支國家隊需於每站進行4場比賽。總決賽將於6月20至23日在泰國舉行，分站賽總積分前7名將聯同東道主隊會師8強。

6月11至16日舉行的香港站賽事為本季VNL的第5個分站，參賽球隊包括主隊中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國以及保加利亞，揭幕戰將於6月11日下午5時由德國對多明尼加，晚上8時半則上演中國對保加利亞。

中國女排於上一分站澳門站分別擊敗荷蘭和泰國，惟不敵日本和意大利，錄得2勝2負戰績，現以327.57分排名世界第7、亞洲第2，今站將先後迎戰保加利亞、德國、土耳其和波蘭。香港站亦將是決定中國女排能否進入奧運的最後一戰，對她們來說不容有失。

中國女排主攻手朱婷在今季VNL15人名單內，但出場時間較為有限，主教練蔡斌表示：「香港站的每一場比賽都非常重要，每一分都會全力以赴。相信朱婷回歸至今狀態恢復良好，並已漸漸適應比賽節奏、與隊伍建立默契，會安排她更多上陣機會。」

中國隊繼續由27歲副攻手袁心玥擔任隊長一職，對於接連出戰澳門及香港站賽事，她倍感親切：「這兩站主場感覺像是在家一樣比賽，球迷的歡呼對我們來說是很好的鼓勵，壓力方面則主要來自於我們自身需要承擔的任務，視乎我們該如何轉化好，希望能向球迷們展現出最好的球技。」對於朱婷的回歸，袁心玥表示：「她能給到同位置的球員很大幫助，在球場上也能給球隊帶來更好的貢獻，希望我們在香港站能打得更好，完成首要出線奧運的目標。」

已經鎖定奧運名額的多米尼加、土耳其和巴西隊教練對於今站賽事的觀點，則是異曲同工：「如果在VNL能拿到獎牌固然不錯，但不是首要目標，會透過該站賽事加強隊員默契，並讓更多年輕球員吸收大賽經驗。」

世界女排聯賽香港站首日賽程

日期：6月11日

地點：香港體育館（紅館）

時間：

17:00 德國 對 多明尼加

20:30 中國 對 保加利亞