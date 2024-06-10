即場「讓球主客和」、即場+加時「讓球」 歐國盃有得玩

正，即場「讓球主客和」及「讓球」，歐國盃有得玩喇！足智彩宣布，為咗令球迷有更多選擇，將會喺6月15日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」！

點玩法先？好簡單，「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」嘅基本玩法，同現時只供賽前預售嘅「讓球主客和」及「讓球」相同，球迷只需將有關「讓球數」同最終賽果做對比，即可確定注項勝負。

舉個例子：

西甲賽事「巴塞隆拿 VS 皇家馬德里」

開賽後30分鐘，巴塞隆拿 1:0 皇家馬德里；

然後足智彩開出讓球盤口為主[-1/-1.5]；即客[+1/+1.5]

如球迷撐$200巴塞隆拿[-1/-1.5] 讓球勝，賠率為2倍，賽果及派彩將如下：

全場90分鐘賽果 注項 派彩

1-1 未能勝出 $0

1-0 半注未能勝出；半注退還本金 $100

2-0 勝出 $400

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至於「加時讓球」例子，以加時內賽果計算：

英足盃賽事：「曼聯 VS 阿仙奴」

戰至加時9分鐘，曼聯 0:1 阿仙奴；

開出讓球主[+0.5/+1]，即客[-0.5/-1]；

如球迷在加時期間，撐$200曼聯[+0.5/+1]讓球勝，賠率1.9倍，加時內賽果及派彩將如下：

加時內賽果 注項 派彩

0-2 未能勝出 $0

0-1 半注未能勝出；半注退還本金 $100

1-1 勝出 $380

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