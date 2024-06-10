迪比弗爆誓做士哥王　荷蘭搶攻主演入球騷

今晚焦點熱身賽，荷蘭喺主場火併冰島。雖然荷蘭今屆冇乜星味，但近期頻演入球騷，王牌迪比力爭做「橙衣軍團」史上士哥王，一定搏盡搶攻，冰島啱啱勇挫英格蘭，信心爆棚，繼續打突擊殺對手一個措手不及，今仗實多波入，3.5球大有計。（Now 618周二凌晨2時45分直播）

荷蘭昔日以全能足球聞名於世，告魯夫、雲巴士頓、柏金、雲尼斯達萊、洛賓等，個個都家喻戶曉。但嚟到今時今日，由1988年歐國盃冠軍功臣朗奴高文執教，發現佢麾下雖然未致於爛銅爛鐵，但難與上述球星相提並論，尤其係鋒線方面，更係星味欠奉，不過韋格賀斯、加普、迪比等都仲算爭氣，近期更頻頻入波。

其中上仗大勝加拿大4比0先開紀錄嘅迪比狀態大勇，依家為荷蘭入波累積至45球，只係差球隊史上士哥王尹佩斯5粒，佢今仗一定唔會hea踢，勢必搏盡爭取入球。而且荷蘭喺歐國盃身處D組，同組撞正法國、奧地利同波蘭，可謂惡戰連場，必定想藉「拍跳」盡快撻着。

另邊廂，冰島雖然冇份參加今屆歐國盃，但近期狀態唔錯，近5場贏咗4場，包括日前熱身賽爆大冷，以1比0擊敗勁旅英格蘭，令「三獅兵團」近70年以來，首度連續3場喺溫布萊球場先失波，真係唔講得笑，可見冰島嘅快速反擊非常銳利。睇番荷蘭近5場贏咗4場，其中近4場更狂轟15粒，有3場開4球或以上，預計今仗入波唔會少。

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